الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية يوم أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 3 آذار 2020 الساعة 12:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:10 من فوق بلدة رميش".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 21:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:20 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة".
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