الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية يوم أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 3 آذار 2020 الساعة 12:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​عيترون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:10 من فوق ​بلدة رميش​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 21:10، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة ​الناقورة​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​ وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:20 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة".