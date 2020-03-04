الروائي ابو زيد يزور القصيفي ويقدم له روايته "الشركسية"

زار الكاتب والروائي جورج ابو زيد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بمكتبه في دار النقابة، وقدّم له روايته الجديدة "الشركسّية".
وقد رحب القصيفي بالكاتب ابو زيد، وثمّن نتاجه الأدبي، الذي يجمع بين القصة والتاريخ والتحليل، باسلوب جاذب، فيه الكثير من الاشراق، متوسّلاً الديباجة الراقية سبيلاً لايصال الافكار الى القرّاء والمتابعين.
واعتبر القصيفي أنه "بوجود أمثال الكاتب جورج ابو زيد، يمكن القول أن الكتاب في لبنان بخير، وأن الحبر لا يزال يسيل على الورق، مبرزاً ابداعات الادباء والشعراء والكتابّ الذين يزخر بهم وطننا ويفخر، على الرغم من الازمة التي تعصف به. وهو الى جانب أقرانه يقدّم نموذجاً للبنان الحياة الذي لا تطيح به الأعاصير".
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