مستشفى بيروت عن "كورونا": 14 حالة بمنطقة الحجر الصحي وارتفاع عدد الحالات الإيجابية إلى 15

أعلن "​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​"، في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس "كورونا" المستجد، أنّ "المستشفى استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 45 حالة في قسم الطوارئ المخصّص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبيّة اللّازمة، وقد إحتاج 15 منها إلى دخول الحجر الصحي إستنادًا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

ولفت إلى أنّ "فحوصات مخبريّة أُجريت لـ51 حالة، جاءت نتيجة 48 منها سلبيّة و2 إيجابيّة. أمّا الحالة الباقية فهي تعود للمريضة الأولى الّتي أُصيبت بفيروس "كورونا" المستجد، وهي لم تعد تعاني من أية عوارض، وقد أتت نتيجة الفحص المخبري إيجابيّة بنسبة طفيفة"، موضحًا أنّ "الفريق الطبّي المعالج قد أخذ القرار بإبقائها في منطقة العزل داخل المستشفى".

وذكر المستشفى أنّ "9 أشخاص كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى، قد غادروها، بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبيّة، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تمّ تزويدهم بالإرشادات كافّة وسبل الوقاية اللازمة وفقًا لتوجيهات "​منظمة الصحة العالمية​".

وكشف أنّ "حتّى اللحظة، توجد 14 حالة في منطقة الحجر الصحي. أمّا الحالات الإيجابيّة، فقد إرتفع عددها إلى 14 حالة"، مشيرًا إلى أنّ "حالة المريض المُصاب بالفيروس المستجد من التابعية الإيرانية ما زالت حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللّازمة في وحدة العزل. وقد جرى فحص مخبري لإحدى الحالات الّتي أُدخلت إلى مستشفى آخر بسبب معاناتها من حالة تنفسيّة حادّة ووضعها الصحّي حرج، فجاءت نتيجة الفحص إيجابيّة؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 15".