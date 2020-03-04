قطع السير عند تقاطع الصيفي وعند أوتوستراد المنية - العبدة والبداوي

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن قطع السير عند تقاطع ​الصيفي​ باتجاه ​بيروت​ ، كما أفادت عن قطع اوتوستراد البداوي بالاتجاهين قرب مسجد صلاح الدين .

وقد عمد محتجون على قطع الاوتوستراد الدولي في المنية - العبدة عند مفرق بلدة المحمرة، وذلك اعتراضا على استمرار توقيف بعض الناشطين، واحتجاجا على تردي الاوضاع الحياتية والمعيشية.