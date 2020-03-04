المحكمة الجنائية الدولية: مستعدون لمحاكمة كل المتورطين بجرائم إقليم دارفور

أعلن مكتب المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية ​فاتو بنسودا​، ان "المحكمة مستعدة لمحاكمة كل المتورطين في الجرائم التي ارتكبت في إقليم ​دارفور​ غربي البلاد، وفي مقدمتهم الرئيس السابق ​عمر البشير​، بمقرها في ​لاهاي​ أو ​الخرطوم​"، داعياً السلطات السودانية الى "الانخراط في محادثات، والتعاون معنا، من أجل ضمان تحقق العدالة ل​ضحايا​ الجرائم الفظيعة في دارفور".

هذا وأصدرت ​المحكمة الجنائية الدولية​ في 2009 و2010، مذكرتي توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك أيضاً إبادة جماعية، وهي التهمة الأخطر على الإطلاق في القانون الدولي، وذلك خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2008.