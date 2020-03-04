ظريف: مفاوضات أستانا أدت إلى خفض العنف والمضي قدما نحو مكافحة الإرهاب

لفت وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، إلى "اقتراح الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن عقد الاجتماع المقبل لمفاوضات أستانا في طهران". وركّز على أنّه "حان دور إيران لتستضيف قمة رؤساء الدول الراعية لمفاوضات السلام في أستانا".
وأكّد في تصريح له خلال مراسم إحياء "يوم الشجر" الوطني على أعتاب حلول موسم الربيع في مقر الخارجية في طهران، أنّ "الآليّة الوحيدة الّتي أدّت إلى خفض العنف والمضي قدمًا نحو مكافحة الإرهاب، تمثّلت في عمليّة أستانا الناجحة"، مشدّدًا على "ضرورة عقد هذا الإجتماع في أسرع وقت ممكن وبأعلى المستويات".
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