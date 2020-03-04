روسيا اليوم: الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدة قرى بمحيط مدينة سراقب

أفادت "روسيا اليوم" عن مصدر عسكري أن الجيش السوري استعاد السيطرة على عدة قرى في محيط مدينة سراقب.
من جانب آخر أشارت المصادر إلى أن مجموعة مسلحة اعتدت بهجوم مسلح على نقاط الجيش السوري في الجمعية الفلاحية داخل تلبيسة بريف حمص الشمالي .
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