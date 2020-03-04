روسيا اليوم: الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدة قرى بمحيط مدينة سراقب

أفادت "​روسيا اليوم​" عن مصدر ​عسكري​ أن ​الجيش السوري​ استعاد السيطرة على عدة قرى في محيط مدينة سراقب.

من جانب آخر أشارت المصادر إلى أن مجموعة مسلحة اعتدت بهجوم مسلح على نقاط الجيش السوري في الجمعية الفلاحية داخل ​تلبيسة​ ب​ريف حمص​ الشمالي .