أبو الغيط: من المبكر الحديث عن دعوة سوريا للعودة إلى الجامعة العربية

أكد الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​ أنه "من المبكر الحديث عن وجود نوايا لدعوة ​سوريا​ للانضمام إلى ​الجامعة العربية​"، مشيراً الى ان "الظروف الحالية لا تدعم عودة عضوية سوريا إلى الجامعة، والأمر له حسابات سواء من جانب الجامعة أو سوريا نفسها".

ولفت أبو الغيط الى ان "هناك بعض التوجهات التي تقول إن الوضع لم يتغير كثيراً، و​الأزمة السورية​ أصبحت منحصرة في إدلب فقط، ومن المستبعد أن يحدث توافق روسي تركي، على حل يمنع عودة ​النظام السوري​ إلى إدلب"، لافتاً الى انه "نشاهد أهل لنا في سوريا وهم يشردون بمئات الآلاف، ونراهم يطرقون أبواب اللجوء وصار أمرهم ورقة ضغط ومساومة يتم التلاعب بها".