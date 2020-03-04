وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية : لردع إيران عن الاستمرار في سلوكها العدائي

أعلن وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، أن "المنطقة العربية تواجه ظاهرة التطرف التي أباحت قتل الأبرياء ونشرت الفوضى والدمار والخراب، والسعودية سعت بكل الوسائل الأمنية والقانونية لمحاربة هذه الظاهرة والتحذير من خطورتها، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية لمواجهتها، ورفضت ربطها بالدين الإسلامي الحنيف الداعي للاعتدال والتسامح والوسطية".
وأكد قطان، أن من "أخطر أنواع الإرهاب الذي تواجهه المنطقة العربية، هو ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وتهديده لأمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة"، لافتاً الى ان "السعودية دعت مرارا إيران إلى الكف عن هذا السلوك المشين والعمل العدائي الخطير الذي يهدد استقرار أمن الدول وسلامة الشعوب، ويسعى للفرقة والخلاف والطائفية دون رادع من دين أو خلق"، داعياً "استخدام جميع الوسائل لردع إيران عن الاستمرار في هذا السلوك العدائي الخطير".
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