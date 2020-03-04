السفارة الأميركية في بغداد: العراق و25 دولة أخرى سيتلقى تمويلاً لمواجهة كورونا

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​، أن "​العراق​ و25 دولة أخرى سيتلقى تمويلاً قدره 37 مليون ​دولار​ من الصندوق الاحتياطي للطوارئ الخاص ب​الأمراض​ المعدية لمساعدة الدول المتضررة من كورونا"، مشيرة الى ان "هذه الأموال هي الدفعة الأولى من مبلغ 100 مليون دولار تعهدت بها ​الحكومة الأميركية​ لمساعدة الدول ذات الأولوية العالية في مواجهة ​فيروس كورونا​، وستقدم الحكومة الأميركية هذه الأموال إلى ​منظمة الصحة العالمية​ أو البرامج التي يقودها الشركاء المنفذون للوكالة الأميركية للتنمية الدولية".

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