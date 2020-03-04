الصحة المغربية: إمكانية تسجيل إصابات أخرى بكورونا تبقى واردة

أعلن ​وزير الصحة​ المغربي عبد اللطيف المكي إنه "لم يتم تسجيل أية إصابة أخرى بفيروس الكورونا عدا الإصابة الأولى المؤكدة"، مشيراً الى ان "كل التحاليل للعينات المأخوذة لأفراد عائلة المصاب كانت سلبية، وأثبتت سلامتهم من الفيروس سواء منهم أفراد عائلته أو الأشخاص الذين رافقوه أو المحيطون به".

ولفت المكي، الى ان "الحالة المعلنة عنها هي الوحيدة التي تمّ تسجيلها إلى حد الآن"، متعهداً بـ"تقديم كل المعطيات المتعلقة بال​حالات​ التي يشتبه بإصابتها بالفيروس وآخر المستجدات"، لافتاً إلى "وجود إجراءات جديدة سيتم اتخاذها، وهي قيد الدراسة بين مختلف الوزارات المعنية بالتنسيق مع ​رئاسة الحكومة​، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن البعض منها وفق مستوى خطورة الوباء"، مؤكداً ان "إمكانية تسجيل إصابات أخرى تبقى واردة ولكن في تقدير الوزارة ستكون حالات معزولة ومستوردة بمعنى أن الحالات التي قد يتم تسجيلها حالات استوردت المرض من الخارج أي من الأماكن الموبوءة".