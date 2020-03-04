السلطات الافغانية: مقتل 16 جندياً أفغانياً بهجوم لطالبان في ولاية قندوز

أعلن مساعد رئيس مجلس الشورى في ولاية قندوز، شمالي افغانستان عن "مقتل 16 جندياً أفغانياً بهجوم شنه عناصر حركة "طالبان" على مقر عسكري في الولاية"، مشيراً الى ان "عناصر طالبان انسحبوا عقب وصول تعزيزات إضافية إلى المنطقة".
جدير بالذكر أن "طالبان" أعلنت وقف العنف قبل أن توقع في الدوحة على اتفاق مع الولايات المتحدة حول انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
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