السلطات الافغانية: مقتل 16 جندياً أفغانياً بهجوم لطالبان في ولاية قندوز

أعلن مساعد رئيس ​مجلس الشورى​ في ولاية قندوز، شمالي ​افغانستان​ عن "مقتل 16 جندياً أفغانياً بهجوم شنه عناصر حركة "طالبان" على مقر ​عسكري​ في الولاية"، مشيراً الى ان "عناصر طالبان انسحبوا عقب وصول تعزيزات إضافية إلى المنطقة".

جدير بالذكر أن "طالبان" أعلنت وقف ​العنف​ قبل أن توقع في ​الدوحة​ على اتفاق مع ​الولايات المتحدة​ حول انسحاب ​القوات​ الأجنبية من ​أفغانستان​.