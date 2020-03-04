المخابرات العراقية: ما يتم تداوله يسيء لرئيس جهاز المخابرات

أكد جهاز المخابرات ​العراق​ية أن "ما يتم تداوله يسيء لرئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي"، مؤكدةً أن "ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل يمثل تهديداً للسلم الأهلي".

واعتبر جهاز المخابرات في بيان له بأن "المهمات الوطنية التي نقوم بها لخدمة الوطن والشعب ليست خاضعة للمزاجات السياسية، ومهماتنا تستند إلى مصالح شعب العراق وحجم وقيمة ​الدولة​ العراقية في المنطقة و​العالم​"، وشدد البيان على "حقنا بملاحقة كل من يستخدم حرية الرأي لترويج اتهامات باطلة تضر بالعراق قانونياً".

ولفت البيان إلى تجديد "العهد لشعب العراق بأن نكون مدافعين عن الدولة ورموزها وسياقاتها الأصولية، وحرصنا على أداء واجباتنا ورفض الانجرار للمماحكات السياسية لأنه ممثل للدولة لا للجماعات".