اخلاء وزارة النفط الكويتية بعد الاشتباه بإصابة إحدى الموظفات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في الكويت عن "اخلاء وزارة النفط ومبنى مؤسسة البترول بعد الاشتباه بإصابة إحدى الموظفات بفيروس كورونا، عقب ظهور بعض الأعراض المرضية عليها"، مشيرة الى ان "الموظفة التحقت بعملها اليوم في الوزارة بعد أن كانت بإجازة مرضية لمدة ثلاثة أيام ظهرت عليها أعراض الفيروس"، موضحة ان "الموظفة لم تكن خارج البلاد، وإنما خالطت خلال الأيام الماضية أفراداً من عائلتها ممن كانوا في إيران وتايلاند".
هذا وأعلنت مؤسسة البترول في وقت لاحق أن "الحالة المرضية التي استدعت إخلاء مبنى المؤسسة ليست مصابة فيروس كورونا، لكنها مصابة بنزلة برد عادية، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدة خلو المبنى من الفيروس، وتباشر أعمالها في الغد كالمعتاد".
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