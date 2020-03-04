أعلنت الوكالة البحرية الحكومية التابعة لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة في أذربيجان، عن "فرض قيود مؤقتة على دخول السفن إلى موانئ أذربيجان، التي ترفع علم دولة إيران"، مشيرة الى ان "هذا الاجراء يأتي في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمنع الخطر، الذي يمكن أن يسببه فيروس كورونا في البلاد".
هذا وكان مجلس وزراء أذربيجان، قرر إغلاق الحدود والرحلات الجوية مع إيران بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أذربيجان تفرض قيود مؤقتة على دخول السفن الإيرانية إلى موانئها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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