سلطات أذربيجان تفرض قيود مؤقتة على دخول السفن الإيرانية إلى موانئها بسبب كورونا

أعلنت الوكالة البحرية الحكومية التابعة ل​وزارة​ النقل و​الاتصالات​ والتكنولوجيا المتقدمة في ​أذربيجان​، عن "فرض قيود مؤقتة على دخول ​السفن​ إلى موانئ أذربيجان، التي ترفع علم دولة ​إيران​"، مشيرة الى ان "هذا الاجراء يأتي في إطار التدابير الوقائية المتخذة لمنع الخطر، الذي يمكن أن يسببه ​فيروس كورونا​ في البلاد".

هذا وكان ​مجلس وزراء​ أذربيجان، قرر إغلاق الحدود والرحلات الجوية مع إيران بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.