الخارجية الأميركية: رفع العقوبات التي تقيد المعاملات التجارية والمالية مع السودان

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ عن "رفع العقوبات التي تقيد المعاملات التجارية والمالية مع ​السودان​". هذا وأعلن البنك المركزي في السودان في وقت سابق، عن تلقيه "خطابا من مدير مكتب العقوبات في الخارجية الأميركية، يفيد بإنهاء جميع العقوبات الاقتصادية المطبقة على السودان".​​​​​​​

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