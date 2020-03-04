وزير خارجية عمان: الدول العربية لم تتدخل في سوريا والعراق لأنها غير قادرة

أكد وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، في ​مؤتمر​ صحفي، بختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في ​القاهرة​ أن "​الدول العربية​ لم تتدخل في الشأن السوري لأنها غير قادرة، وفي الشأن العراقي لم يكن العرب قادرين مشاركة ​الولايات المتحدة​ إلا بعد حين، وهذا كله من المؤثرات السلبية على الصورة العربية"، مشيراً الى ان "الجوار العربي التركي فصلي، وفقًا لتقلبات الحكومات بين ​تركيا​ والدول العربية، ولكنه ليس عدائي بجوهره بل قائم على المحافظة على المصالح".

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