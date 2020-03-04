تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا في النجف وديالى بالعراق

أعلنت السلطات الصحية ​العراق​ية عن تسجيل 3 ​حالات​ إصابة ب​فيروس كورونا​ في ​النجف​ و​ديالى​ بالعراق، وارتفعت بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين بالفيروس في العراق الى 35 اصابة.

ومنع العراق مواطنيه من السفر الى تسع دول شهدت اصابات عالية في مقدمتها ايران والصين كما عطل المدارس والجامعات تفادياً لإنتشار الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.