الكرملين: بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الاوضاع في إدلب

أعلن ​الكرملين​، في بيان، أن "الرئيس ​فلاديمير بوتين​، بحث مع ​مجلس الأمن الروسي​ الوضع في محافظة إدلب بسوريا، والعلاقات مع ​أنقرة​ عشية لقائه في ​موسكو​ غدا الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​". إضغط للمزيد

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