سلطات الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 12

أعلنت السلطات الصحية في ​الجزائر​ عن تسجيل 4 ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد المصابين إلى 12 في البلاد .

وكانت قد أشارت ​وزارة الصحة​ والسكان وإصلاح ​المستشفيات​ الجزائرية في وقت سابق عن "تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، تعودان لامرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما على التوالي لكن لم تظهر عليهما أعراض الإصابة بالوباء"، مشيرة الى أنه "تم رصد الإصابتين بفضل جهاز المراقبة والإنذار، وجرى وضع الحالتين بالحجر الصحي".