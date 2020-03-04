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أنصار الله يسيطرون على مدينة الحزم الاستراتيجية

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أعلن مسؤولون عسكريون أن مجموعة من ​أنصار الله​ التابعة ل​عبد الملك الحوثي​ في اليمن، سيطروا على أجزاء واسعة من ​محافظة الجوف​ الاستراتيجية في شمال البلاد، في ضربة كبيرة للحكومة المعترف بها دولياً والتحالف الذي تقوده ​​ في اليمن.

وأكد المسؤولون الموالون للحكومة اليمنية، أن ​الحوثيين​ سيطروا على مدينة الحزم عاصمة مقاطعة الجوف، بعد أسابيع من القتال بينها وبين ​القوات​ الحكومية بمساعدة حلفائهم بقيادة السعودية.

ومن المتوقع أن يمهد هذا التوسع الطريق أمام الحوثيين لمواصلة عملية التوغل والوصول إلى محافظة مأرب الغنية ب​النفط​ التي تسيطر عليها قوى موالية لحكومة الرئيس ​علي عبد الله صالح​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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