أنصار الله يسيطرون على مدينة الحزم الاستراتيجية

أعلن مسؤولون عسكريون أن مجموعة من ​أنصار الله​ التابعة ل​عبد الملك الحوثي​ في اليمن، سيطروا على أجزاء واسعة من ​محافظة الجوف​ الاستراتيجية في شمال البلاد، في ضربة كبيرة للحكومة المعترف بها دولياً والتحالف الذي تقوده ​السعودية​ في اليمن.

وأكد المسؤولون الموالون للحكومة اليمنية، أن ​الحوثيين​ سيطروا على مدينة الحزم عاصمة مقاطعة الجوف، بعد أسابيع من القتال بينها وبين ​القوات​ الحكومية بمساعدة حلفائهم بقيادة السعودية.

ومن المتوقع أن يمهد هذا التوسع الطريق أمام الحوثيين لمواصلة عملية التوغل والوصول إلى محافظة مأرب الغنية ب​النفط​ التي تسيطر عليها قوى موالية لحكومة الرئيس ​علي عبد الله صالح​.