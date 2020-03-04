داخلية السودان: لا يوجد محاولات هروب لنزلاء من السجن القومي بالخرطوم

أعلنت ​وزارة الداخلية السودانية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "‏لا صحة لما تردد في ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن محاولات هروب نزلاء من ​السجن​ القومي في ​الخرطوم​ بحري كوبر"، مشيرة إلى أنها "مجرد إشاعات". إضغط للمزيد

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