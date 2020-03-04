ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إيطاليا إلى 107 أشخاص

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روما: أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 107 اشخاص في ايطاليا منذ بدء انتشاره وفق حصيلة رسمية نشرت مساء الاربعاء أشارت أيضا إلى تسجيل ثلاثة آلاف و89 إصابة في البلاد، الثالثة الأكثر تضرراً في العالم بعد الصين وكوريا الجنوبية.

والحصيلة السابقة العائدة الى الثلاثاء أشارت الى وفاة 79 شخصا و2502 إصابة، ما يعني ارتفاعا بلغ 28 وفاة و587 اصابة في 24 ساعة، بحسب جهاز الدفاع المدني.

وفي وقت سابق، قال مصدر حكومي إن الحكومة الإيطالية تبحث إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات قد قررت إغلاق المدارس في المناطق الشمالية الأكثر تضررا من الوباء.

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وخوفاً من تفشي المرض، ألغت العديد من الأبرشيات والكنائس الإيطالية، احتفالات وصلوات أربعاء الرماد، الذي يسبق فترة صوم المسيحين والتي تمتد لـ40 يوما.

كما امتنع الأساقفة وبعض الجمهور عن معانقة البابا أو تقبيل قدميه كما يفعلون في العادة، واكتفوا بالمصافحة خلال هذا اللقاء، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

والغت السلطات أيضا أحداثا ومناسبات رياضية عدة من بينها مواجهة يوفنتوس وميلان الحاسمة.

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