دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أوربان: 130 ألف مهاجر وصلوا البلقان بالفعل ويتعين منعهم

بودابست (رويترز) - قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الأربعاء إن 130 ألف مهاجر عبروا بالفعل الحدود التركية اليونانية في منطقة البلقان مضيفا أنه يتعين منعهم في الجنوب قدر المستطاع.

وذكر أوربان في مؤتمر صحفي لزعماء مجموعة فيشجراد التي تضم بولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك "لن تكون حماية الحدود اليونانية التركية كافية... كملاذ أخير... سندافع عن الحدود الخارجية لأوروبا".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)