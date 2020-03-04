ضبط 24 ألف قطعة مستلزمات وأجهزة طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الأربعاء، كمية من المستلزمات والأجهزة الطبية مجهولة المصدر بلغت 24 ألف قطعة، في حملة مكبرة على منافذ بيع المنتجات الطبية بالمحافظة.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن أجهزة المديرية نفذت اليوم حملات مكبرة على قطاع محلات بيع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها بمشاركة ممثلي الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين وسط الإسكندرية، وممثلي إدارة الرقابة التموينية والإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمحافظة، وذلك حرصًا على صحة المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري والحفاظ على الاقتصاد الوطني من دخول سلع مستوردة بطرق غير شرعية بدون مستندات دالة على مشروعية الحيازة.

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وأضاف في بيان صادر عن مديرية التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات مختلفة من المستلزمات الطبية بإجمالي 24074 قطعة وجهاز طبي، تضمنت 8140 قفاز طبي، و450 شريط تحليل سكر، و5450 مشرط طبي جراحي، و5000 كمامة، و4800 سنون جهاز قياس السكر، و13 عبوة قسطرة طبية.

وأشار إلى أن المضبوطات شملت 15 جهاز أكسجين الدم، و2 جهاز قياس حرارة، و12 جهاز قياس ضغط، و9 جهاز قياس سكر، و2 جهاز محبس منظم أسطوانة أكسجين، و50 زوج أحذية طبية، و40 جورب طبي، و10 فرش قدم سليكون، و134 رباط ضاغط متنوع.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن جميع المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيق.