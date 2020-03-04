مطرب مغمور يتهم سائق بالتحرش بابنته في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بالهرم، اليوم الأربعاء، بحبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة مطرب مغمور أثناء توصيلها للمدرسة.
تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بتقديم مطرب مغمور بلاغا ضد سائق تاكسي المتعاقد معه لتوصيل ابنته للمدرسة.
وتبين من التحقيقات، أن طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أبلغت والدها بملامسة سائق التاكسي المسئول عن توصيلها للمدرسة أجزاء حساسة من جسدها ما دفع والدها لتحرير محضر ضده.
وأكدت التحقيقات أن السائق البالغ من العمر 44 سنة استغل تواجد الطفلة برفقته بمفردها وتحرش بها.
وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم من القاء القبض على السائق المتهم، بعدما أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
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