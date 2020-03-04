150 محضر إشغالات في حملة بالأقصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:
نفذت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع الإشغالات تحت إشراف اللواء عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء أشرف منير، مساعد مدير الأمن، والعميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، ورؤساء الأحياء، وجرى رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبية بوسط مدينة الأقصر.
وأسفرت الحملة عن تحرير 150 محضرًا، تضمنت 31 محضر إشغالات طريق عمومي، و39 محضر مضبوطات متنوعة، و7 محاضر بائع متجول، و2 محضر إدارة منشآت بدون تراخيص، و63 محضر إزالات إدارية، و8 محاضر نظافة عامة.
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