كندا: خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 أعوام بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا (د ب أ)

أعلن البنك المركزي الكندي خفض أسعار الفائدة، لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام، بسبب انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وأوضح البنك في العاصمة أوتاوا اليوم الأربعاء أنه قام بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% إلى 1.25%، وقال إن انتشار الفيروس يمثل "صدمة سلبية" للاقتصادين الكندي والعالمي.

وأضاف أنه مستعد لخفض أسعار الفائدة مجددا في حال لزم الأمر، وتابع أن هذا القرار جزء من رد الفعل العالمي تجاه الأزمة.

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أعلن أمس الثلاثاء تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، كما ألمحت البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس إلى استعدادهم لاتخاذ تدابير جماعية لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس.