ستولتنبرج يهدد ببقاء الناتو بافغانستان حال عدم التزام طالبان

محمد اسماعيل - القاهرة - زغرب (د ب أ)

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج طالبان إلى الالتزام باتفاق السلام المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن هذا شرطا مسبقا لكي يبدأ الحلف في الانسحاب من أفغانستان.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في زغرب مع رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش إن اتفاق السلام "فرصة لفتح مفاوضات بين الأفغان وتحقيق السلام المستدام. ولاستغلال هذه الفرصة يجب على طالبان الوفاء بالتزاماتها".

وأضاف: "نحن بحاجة لرؤية خفض العنف وتجنب تقويض الاتفاق".

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وتابع ستولتنبرج: "سوف نخفض تواجدنا في حال التزمت طالبان بالاتفاق الذي وقعت عليه.. إننا مستعدون للخفض إذا ما لبت طالبان الشروط المنصوص عليها في الاتفاق"، مشددا على أن الحلف لن يتعجل بالمغادرة.

يذكر أن القوات الأمريكية في أفغانستان شنت اليوم الأربعاء غارة جوية على مسلحي طالبان، وهى الأولى من نوعها منذ توقيع الولايات المتحدة اتفاق سلام مع طالبان مطلع هذا الأسبوع.

وجاءت الغارة ردا على مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجومين منفصلين لحركة طالبان بإقليم قندوز شمالي البلاد.