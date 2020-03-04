ولدين وبنتين.. سيدة تُنجب 4 توائم بعد عقم 16 عامًا في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

بعد أن عانت عقمًا استمر 16 عامًا، رزقت سيدة في العقد الثالث من عمرها بـ 4 توائم، اليوم الأربعاء، بمركز ديروط في محافظة أسيوط.

وقال الدكتور مصطفى أحمد، إخصائي النساء والتوليد بأسيوط والقائم على إجراء عملية ولادة قيصرية، إن المركز استقبل سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، مقيمة بإحدى قرى مركز ديروط، في حالة وضع بنهاية شهرها الثامن من الحمل، وكانت تظهر عليها أعراض الولادة ونزول الحبل السرّي من عنق الرحم، وأحيلت فورًا إلى الجراحة القيصرية.

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وأضاف أن السيدة أنجبت ولدين وبنتين، ووضعهم بداخل حضّانة، لافتًا أن أوزانهم تتراوح ما بين كيلو و500 جرام.

وأشار إلى أن هذا الحمل هو الأول للسيدة بعد عقم استمرّ لمدة 16 عامًا، بعد تلقيها علاج بالحقن المجهري، لافتًا إلى أن فريق العمل الذي شارك في إجراء جراحة الولادة ضم الدكتورة نجلاء كيلاني، إخصائي التخدير.