العراق: كورونا يصيب 34

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأربعاء تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي ديالى والنجف ليرتفع العدد الإجمالي إلى 34 حالة مؤكدة.

وقال الدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة في العراق، إن "وزارة الصحة والبيئة تعلن عن تأكيد تشخيص إصابتين بفيروس كورونا في محافظة ديالى وواحدة في محافظة النجف بعد متابعة الحالات واكتشافها من قبل ملاكات(لجان) الوزارة، وبعد أخذ العينات المطلوبة تأكدت الإصابة وتم الحجر على المصابين والملامسين في مؤسسات وزارة الصحة".

وذكر أن الوزارة "تهيب بالجميع الالتزام بالنصائح والارشادات التي من شأنها الوقاية من انتقال العدوى".

وكانت دائرة صحة محافظة السليمانية قد أعلنت عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمسن كردي بعمر 70عاما لكن وزارة الصحة العراقية ذكرت أن حالة الوفاة ربما تكون من أمراض مزمنة يعاني منها وليس كورونا.