السويد تخفض توقعات النمو الاقتصادي خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم (د ب أ)

خفضت الحكومة السويدية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 3ر0 نقطة مئوية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب الأرقام التي عرضتها وزيرة المالية السويدية ماجدلينا أندرسون.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الأرقام غير مؤكدة وأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي من احتمال انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5ر0 نقطة مئوية خلال العام الحالي بسبب الفيروس.

وقالت أندرسون إن الحكومة تعتزم توسيع نطاق قواعد تخفيض عدد ساعات العمل مقابل خفض الأجور، بهدف تجنب عمليات تسريح واسعة للعمالة في الشركات المتضررة من تداعيات الأزمة.

وكانت السويد قد تبنت هذه القواعد بعد سنوات قليلة من الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 عندما كانت الشركات السويدية تشطب الكثير من الوظائف.

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وقالت وزيرة المالية "إنها طريقة لحماية الوظائف في السويد، وهي مطلب بالنسبة للكثير من الأطراف سواء النقابات العمالية أو أصحاب العمل".

وبحسب أندرسون تعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون بشأن هذه القواعد إلى المجلس الاستشاري للتشريع لمراجعته، حيث تأمل في دخول القانون حيز التطبيق أول آب/أغسطس المقبل.

وأضافت أن القانون يتيح للعمال تجنب التسريح ويتيح للشركات استئناف نشاطها بصورة طبيعية بسرعة عندما تتحسن الأشياء مرة أخرى.

وستتقاسم الدولة والشركات والعمال تكلفة خفض عدد ساعات العمل.

يذكر أن السويد سجلت 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.