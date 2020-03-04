الداخلية السودانية تصدر بيانًا بخصوص هروب قيادات نظام البشير من سجن كوبر

أصدرت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا توضح فيه حقيقة الأنباء المتداولة حول هروب بعض قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير من سجن كوبر.
ونفت الوزارة في البيان، الأنباء المتداولة بشكل واسع خلال الساعات الماضية عن محاولة هروب لقيادات من النظام البشير من سجن كوبر.
وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بتويتر: «لا صحة لما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولات هروب نزلاء من السجن القومي في الخرطوم بحري (كوبر)، مشيرة إلى أنها مجرد إشاعات».
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