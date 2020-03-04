سلطنة عمان تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران، حالتان منها من الجنسية الإيرانية وحالة واحدة من المواطنين، وجميعهم يخضعون للحجر الصحي. الصحي. وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، اليوم، أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ (١٥) حالة، مؤكدةً أن حالتين تم Advertisements شفاؤهما تماماً بينما حالة البقية مستقرّة. شفاؤهما تماماً بينما حالة البقية مستقرّة. وتهيب الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة. كما تهيب بالجميع المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

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