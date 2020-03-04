البنك المركزي السوداني يعلن انتهاء كل العقوبات الاقتصادية على البلاد

أعلن البنك المركزي السوداني أنه تلقى خطابا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

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وأكد محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الحديث يدور عن العقوبات المفروضة على بلاده بموجب الأمرين التنفيذيين

13067 و13412، الصادرين من واشنطن في 12 أكتوبر2017.

وأضاف: "بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور".