العراق بين 26 دولة في قائمة مساعدات أمريكية لمواجهة كورونا

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، أن العراق و25 دولة أخرى سيتلقى تمويلا قدره 37 مليون دولار من "صندوق الاحتياطي للطوارئ الخاص بالأمراض المعدية" لمساعدة الدول المتضررة من كورونا.

Advertisements

وذكر بيان السفارة أن "هذه الأموال هى

الدفعة الأولى من مبلغ 100 مليون دولار تعهدت بها الحكومة الأمريكية لمساعدة الدول ذات الأولوية العالية في مواجهة فيروس كورونا، وستقدم الحكومة الأمريكية هذه الأموال إلى "منظمة الصحة العالمية أو البرامج التي يقودها الشركاء المنفذون للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وستشمل المنحة بالإضافة إلى العراق كلا من أفغانستان، وأنغولا وإندونيسيا وكازاخستان وكينيا وجنوب إفريقيا وطاجكستان والفلبين وتركمانستان وأوزبكستان وزامبيا وزيمبابوي وبنغلادش وميانمار وكمبوديا، وإثيوبيا وقيرغيزستان ولاو ومنغوليا ونيبال ونيجيريا وباكستان وتايلاند وفيتنام.