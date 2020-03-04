اخبار العالم

الكنيست يعتزم منع نتنياهو من تشكيل الحكومة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يسعى أعضاء الكنيست الإسرائيلي من تحالف "أزرق أبيض" وتحالف "العمل– جيشر– ميرتس" و"القائمة المشتركة" لصياغة قانون يحظر تكليف نتنياهو المتهم بالفساد، برئاسة الحكومة.

 

وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، النائب عن "القائمة المشتركة": "في كل دول العالم نجد أن رئيس الحكومة حين يتهم بالفساد أمام القضاء، فإنه مطالب بالاستقالة الفورية".

 

وأضاف: "في حال رفض الاستقالة الطوعية،

وتم طرح مشروع قانون على الكنيست يحول دون تولي رئيس الحكومة المتهم بالفساد مهام منصبه، فإننا سندرس الاقتراح ومن الممكن أن نؤيده".

 

وتابع الطيبي، أن "دعمنا المحتمل لمثل مشرع قانون كهذا لا علاقة له بليبرمان"، مؤكدا أن القائمة ساندت في السابق قوانين

Advertisements
دعمها نتنياهو بنفسه.

 

من جهته، قال عضو الكنيست ايتسيك شمولي، النائب عن "العمل جيشر ميرتس"، إنه "ينوي إعداد مشروع قانون يحول دون مواصلة نتنياهو شغل مهام منصبه".

 

بدوره، أكد عضو الكنيست عوفر شيلح، النائب عن تحالف "أزرق أبيض"، أن "تحالفه ينوي المبادرة إلى إجراءات تمنع نتنياهو من مواصلة تولي منصب رئاسة الحكومة، لاتهامه بالفساد".

 

وقال: "نحن مستعدون لدعم أي إجراء من هذا النوع بما في ذلك طرح مشروع قانون لهذا الغرض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكنيست يعتزم منع نتنياهو من تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا