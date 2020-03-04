الكنيست يعتزم منع نتنياهو من تشكيل الحكومة

يسعى أعضاء الكنيست الإسرائيلي من تحالف "أزرق أبيض" وتحالف "العمل– جيشر– ميرتس" و"القائمة المشتركة" لصياغة قانون يحظر تكليف نتنياهو المتهم بالفساد، برئاسة الحكومة.
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، النائب عن "القائمة المشتركة": "في كل دول العالم نجد أن رئيس الحكومة حين يتهم بالفساد أمام القضاء، فإنه مطالب بالاستقالة الفورية".
وأضاف: "في حال رفض الاستقالة الطوعية،وتم طرح مشروع قانون على الكنيست يحول دون تولي رئيس الحكومة المتهم بالفساد مهام منصبه، فإننا سندرس الاقتراح ومن الممكن أن نؤيده".
وتابع الطيبي، أن "دعمنا المحتمل لمثل مشرع قانون كهذا لا علاقة له بليبرمان"، مؤكدا أن القائمة ساندت في السابق قوانين
من جهته، قال عضو الكنيست ايتسيك شمولي، النائب عن "العمل جيشر ميرتس"، إنه "ينوي إعداد مشروع قانون يحول دون مواصلة نتنياهو شغل مهام منصبه".
بدوره، أكد عضو الكنيست عوفر شيلح، النائب عن تحالف "أزرق أبيض"، أن "تحالفه ينوي المبادرة إلى إجراءات تمنع نتنياهو من مواصلة تولي منصب رئاسة الحكومة، لاتهامه بالفساد".
وقال: "نحن مستعدون لدعم أي إجراء من هذا النوع بما في ذلك طرح مشروع قانون لهذا الغرض".
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