شفاء أول حالة لفيروس كورونا في مملكة البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي أول حالة من فيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطن بحريني، وإخراجه من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيه الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد

المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد

من خلوها من الفيروس، مؤكدةً، أنها ستواصل متابعة الحالة المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وذكرت وزارة الصحة أن المواطن المتعافي هو من العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها.