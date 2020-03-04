الجزائر تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الجزائر، الأربعاء، تسجيل

4 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ويذكر أن أوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، الاثنين، أنها سجلت حالتين جديدتين مؤكدتين لفيروس كورونا "كوفيد-19"، من العائلة نفسها التي سجلت بها حالتين اثنتين بمحافظة البليدة الواقعة وسط الجزائر.

واكتشفت أول حالة في 25 فبراير الماضي لإيطالي يعمل في شركة نفطية بمنطقة "حاسي مسعود" (جنوب)، تم ترحيله فيما بعد إلى بلاده، بالإضافة إلى حالتين اثنتين أعلن عنهما الأحد، والأولى لفتاة تبلغ من العمر 24 عاماً ووالدتها البالغة من العمر 53 عاماً من محافظة البليدة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى وجود حالات أخرى مشتبه بها لجزائري وابنته مقيمين بفرنسا وأصيبا بالفيروس، وأن التحقيق الوبائي لا يزال مستمراً لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين.

وأعلنت أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته الوزارة يبقى ساري المفعول، وتبقى الفرق الطبية مجندة في أقصى مستويات التأهب.