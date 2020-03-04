المركزي السوداني: الولايات المتحدة أخطرتنا بانتهاء العقوبات الاقتصادية

والسودان مصنف منذ 1993 على قائمة أمريكية للدول الراعية للإرهاب على خلفية تقديمه ملاذاً آمناً لزعيم تنظيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن، لكن في السنوات القليلة الماضية أتاحت واشنطن تحسناً تدريجياً للعلاقات مع السودان.

وقالت إن الوضع يتحسن بشأن ملف الإرهاب، وصولاً إلى رفعها في 2017 حظراً اقتصادياً استمر 20 عاماً.

ومنذ الإطاحة في أبريل الماضي بالرئيس السابق عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية تدعمها واشنطن بقوة، هناك محاولات حثيثة لإزالة السودان من القائمة السوداء.

وبالنسبة للمسؤولين السودانيين، الذين يعتبرون كسب رضا واشنطن ضرورياً للنمو الاقتصادي، فإن شطب الخرطوم من القائمة يعتبر غاية في الأهمية.