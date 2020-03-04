كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء مطار ستراسبورج بعد تهديد بوجود قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إخلاء مطار ستراسبورج بسبب تهديد بوجود قنبلة لا يزال التعامل جارياً معه في فترة بعد ظهر اليوم الأربعاء، مما تسبب في إلغاء رحلتين وعدة تأخيرات.

وأفادت محافظة الراين السفلى بأن مطار ستراسبورج- إنتزهايم تلقى بريدًا إلكترونياً "ضارًا" يزعم وجود قنبلة في مقره الذي يقع على بعد نحو خمسة عشر كيلومترًا بغرب العاصمة الأوروبية.

وقد تم إجلاء 350 شخصًا في ذلك الوقت من أجل تمشيط المطار، حيث تم استقبال الركاب في غرفة قريبة وتقديم الطعام والشراب لهم.

وذكرت مصادر أنه تم إلغاء رحلتين لميونيخ وتولوز ذهابًا وإيابًا، وتم تأخير أربع رحلات إلى ليون ونيس وأمستردام ونانت.