فرنسا: أوروبا لن ترضخ أمام أنقرة والحدود ستبقى مغلقة أمام المهاجرين

ويذكر أن اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، أن هجمات الحكومة السورية والدعم الجوي الروسي في إدلب يمكن أن يمثل جرائم حرب.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي بأن باريس ستوثق ذلك، وأضاف: "الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية أصبح ممكنا نتيجة الدعم الجوي الروسي وتتخلله انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان".