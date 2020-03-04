رغم “كورونا”.. وزارة الداخلية التونسية تسمح بـ 50 ألف مشجعا لقمة الترجي والزمالك

وليد لباب – صحافي متدرب

عقدت السلطات التونسية اجتماعا، للتنسيق مع مختلف الفعاليات التنظيمية، بخصوص مقابلة يوم الجمعة، برسم إياب ربع نهائي كأس عصبة الأبطال الأفريقية، والتي سيستضيف فيها الترجي الرياضي التونسي نادي الزمالك المصري.

وخلص الاجتماع، بالسماح لـ 50 ألف مشجعا بولوج ملعب رادس، كسابقة من نوعها، بعدما عاشت الكرة التونسية لسنوات بنظام ” الكوطة” إلى جانب فتح المنعرج الجنوبي في وجه مجموعات الأولتراس، بعدما كان مقفلا منذ مدة طويلة، بسبب حرب المدرجات التي اشتعلت شرارتها بين المجموعات المعنية السنة الماضية، في لقاء ” پريميرو أغوستو” .

الإجراءات المتخدة من قبل المنظمين، توحي بأن مقابلة الجمعة ستجرى تحت ضغط جماهيري رهيب كورقة أخيرة سيلعبها الترجي من أجل خطف التأهل.

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من جهة أخرى حل الزمالك المصري أمس الثلاثاء بتونس، وخاض زوال اليوم الأربعاء حصة تدريبية بملحق ملعب المنزه، على أن يخوض حصة أخيرة يوم غد الخميس بملعب رادس.

إدارة الزمالك من جهتها، عبرت عن قلقها من حجم التعبئة الجماهيرية، والتهييج المبالغ فيه، والذي قد يذهب بالمقابلة لمنعطف أخر يخرجها من مسارها الرياضي.