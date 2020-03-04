تسريب معطيات شخصية لركاب الطائرة التي كان على متنها المغربي المصاب بكورونا يجر آيت الطالب للمساءلة

وجهت نائبة برلمانية، عن فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، لخالد آيت الطالب، وزير الصحة، لتسليط الضوء على حقيقة “ما يروج عن تسريبات معطيات شخصية لركاب الطائرة، التي كان على متنها المواطن المصاب بفيروس كورونا”.

وقالت النائبة البرلمانية، في سؤالها الكتابي، اليوم الأربعاء، الموجه إلى وزير الصحة، إن “بعض ركاب الطائرة، التي كانت تقل المواطن المصاب بفيروس كورونا، الذين تم إخضاعهم، بصفتهم مخالطين له، لإجراءات المراقبة الطبية، فوجئوا بتسريب معطياتهم الشخصية، من دون إذنهم”.

وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها وزير الصحة عن الإجراءات المتخذة، لحماية المعطيات للمرضى، والحالات الخاضعة لإجراءات المراقبة الصحية.

يشار إلى أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا وثائق تتضمن معطيات شخصية، عبارة عن أسماء، وأرقام هاتفية، وعناوين شخصية للركاب، الذين كانوا على متن الطائرة، التي كانت تقل المريض المصاب بفيروس كورونا، ولم يتم بعد التأكد من حقيقة هذه الوثائق.