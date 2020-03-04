“كورونا” يضرب كرة القدم.. تأجيل مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا

واصل فيروس “كورونا” تأثيره السلبي على كرة القدم الايطالية، بعدما تقرر تأجيل مباراة نابولي وانتر، لحساب إياب نصف نهائي الكأس بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وكشفت رابطة الدوري الايطالي، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تأجيل مباراة نابولي مع ضيفه انتر، المقررة الخميس برسم إياب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، إلى موعد غير محدد بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الرابطة في بيان لها “يعلن رئيس الرابطة أن هذه المباراة تأجلت إلى وقت غير محدد في المستقبل”.

ومعلوم أن الدوري الايطالي عانى كثيرا من إنعكاسات تفشي فيروس “كورونا” على المشهد الرياضي بعد منع مباريات الفئات الصغرى، ومباريات الهواة، قبل أن يصل التأجيل إلى 5 مباريات في دوري “الكالتشيو” مخافة حصد فيروس “كورونا” للمزيد من الضحايا خلال التجمعات الرياضية.