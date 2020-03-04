الـPPS يطالب الحكومة بـ”اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمال موسم الجفاف”

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمال موسم الجفاف.

وقال بلاغ للمكتب السياسي، إنه “تطرق إلى ما تشهده بلادنا من انحباسٍللأمطار إلى حدود الآن، ما يُنبئُ بموسم فلاحي صعب، وبوضعية الجفاف التي يتأثر بها سلبا الاقتصاد الوطني عموما، والفلاحون الصغار على وجه الخصوص”.

وأوضح البلاغ، أن ” الأمر الذي يتطلب من الحكومة اتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تضمن توفير علف الماشية في ظروف شفافة ومتكافئة، والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بهذا الصدد”.

كما طالب المكتبُ السياسي الحكومة بـ”اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل دعم المواطنات والمواطنين المتضررين والمُتَــوَقَعِ تضررهم من وضعية موسم الجفاف المحتمل”.

وبالنظر إلى الانخفاض المسجل في نسب ملء حقينات معظم السدود، وتراجع منسوب المياه الجوفية، طالب المكتب السياسي الحكومة باتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والتدابير الاستعجالية والاستباقية، من أجل ضمان استدامة وانتظام تزويد كافة مناطق البلاد بالماء الصالح للشرب، وخاصة منها المناطق المهددة أكثر من غيرها بِــشُــحِّ المياه.