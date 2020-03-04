 لقجع يحدد خارطة طريق الكرة النسوية

وليد لباب_صحافي متدرب
عقد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا بأعضاء عصبة كرة القدم النسوية، والغرض منه مناقشة مجموعة من النقاط من أجل النهوض بهذا الصنف من كرة القدم.
وخلص الاجتماع إلى اتخاد قرار بإنشاء عصبة احترافية بعقود احترافية مماثلة لنظيرتها بصنف الرجال، وكذا وضع تصور لبطولة احترافية تساهم في توسيع قاعدة الممارسين من خلال تفعيل نظام الفئات السنية كحل سيهيكل الممارسة من القاعدة.
من جهته تعهد فوزي لقجع بتوفير الدعم للأندية النسوية، وكذا توفير وسائل النقل لجميع الأندية الممارسة بقسم الصفوة.
هذا وقد تم الإعلان عن اجتماع في الأيام المقبلة، قصد مناقشة التفاصيل وتفعيل قرارات يوم أمس.
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