فاجعة.. أربعيني يقدم على حرق والدته وسط منزلها بأبي جعد!- التفاصيل

أقدم شخص في الأربعينات من عمره، اليوم الأربعاء، على إضرام النار في جسد أمه، داخل منزلها في حي الداخلة في مدينة أبي جعد.

وقال ابن الضحية، وأخ المشتبه فيه لـ”اليوم24″ إن شقيقه يعاني مرضا نفسيا، وكان في حالة هيجان، خلال الأيام الماضية، إذ فِي غفلة من الجميع أقدم على لف والدته في غطاء، وأضرام النار في جسدها.

وأضاف المتحدث ذاته أن والدته كانت تبلغ من العمر 61 سنة، وقد أودعت جثتها والدته في مستودع الأموات بالمستشفى المحلي بأبي جعد قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات من النيابة العامة.

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وأكد المصد ذاته أن مستشفى الأمراض العقلية رفض استقبال شقيقه المعني بالأمر، ما تسبب في هيجان هذا الأخير، وإقدامه على ارتكاب جريمته البشعة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، الذي هز سكان مدينة أبي جعد.