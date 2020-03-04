خطة جديدة من نيمار للعودة إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، يتمسك برغبته في العودة إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرى نيمار أن العلاقة مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يمكن تحملها.

وهذا بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق عندما كان لائقًا، وبالتالي لم يظهر بمستوى جيد أمام دورتموند بدوري الأبطال، عندما انهزم الفريق الباريسي (2-1).

وأشار التقرير إلى أن نيمار، سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إلى برشلونة، معتمدًا على لوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، والتي ستقف في صفه الصيف المقبل، على عكس الصيف الماضي، الذي كان فيه سان جيرمان سيد قراره.

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وينوي نيمار الاعتماد على لائحة الفيفا، التي تمنح اللاعب حق الرحيل عن ناديه، بعد مرور 3 مواسم أو 3 سنوات من عقده الأول، دون أن يقوم بتجديده، مقابل دفع تعويض يتحدد بناءً على سعر شرائه (222 مليون يورو)، والراتب الذي يحصل عليه.

ومن المتوقع تحديد قيمة النجم البرازيلي بـ180 مليون يورو، وهو السعر الذي يمكن أن يكون في متناول برشلونة.

بالإضافة إلى ذلك، في حالة عودة نيمار إلى البارسا، سيتقاضى قيمة العقد المنصوص عليه في عامه الرابع مع البلوغرانا قبل رحيله، حيث تقاضى في الأول 18 مليون يورو، وفي الثاني 20 مليون يورو، وفي الثالث 22 مليون يورو، أي أنه سيحصل في أول موسم بعد عودته على 24 مليون يورو.