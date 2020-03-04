ريال مدريد ويوفنتوس يتصارعان على ضم هالاند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع النرويجي، إيرلينغ هالاند، من بوروسيا دورتموند الألماني.
وانضم هالاند (19 عامًا) إلى دورتموند في كانون الثاني/يناير الماضي، قادمًا من سالزبورغ النمساوي، لكنه قدم مستويات مبهرة مع أسود الفيستيفال، وسجل 12 هدفا في 9 مباريات، ليلفت أنظار كبار أوروبا.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد ويوفنتوس، إضافة إلى بعض الفرق الإنجليزية، سيتواصلون مع دورتموند في الصيف، لمعرفة الرقم المطلوب لبيع هالاند.
من جهته قد يستغل دورتموند رغبة تلك الأندية، ويفتح مزادا على اللاعب الشاب لتحقيق أكبر استفادة مالية.
وسيقاتل ريال مدريد ويوفنتوس من أجل الحصول على خدمات هالاند، فالأول يرغب في تعويض صفقة لوكا يوفيتش الذي لم يقدم أي شيء مع الملكي.
ويخطط يوفنتوس لضم هالاند ليكون المهاجم الرئيسي بدلا من غونزالو هيغواين.
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